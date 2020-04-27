Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru. Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться. 27 апреля – День российского парламентаризма; 27 апреля – День соединений и воинских частей по охране важных государственных объектов и специальных грузов Росгвардии; 27 апреля – День вахтовика (День работников вахтового метода) в России; 27 апреля – День рождения памперсов (27 апреля 1965 года в США запатентованы подгузники «Памперс»); 27 апреля – день рождения Людмилы Иноземцевой, награжденной знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения врач Иркутского областного онкологического диспансера; 28 апреля – День химической безопасности; 28 апреля – Всемирный день охраны труда; 28 апреля – День работников скорой медицинской помощи; 28 апреля – Радоница – день поминовения усопших после Пасхи (правосл.); 28 апреля – в 2001 году в этот день состоялся полет в космос первого космического туриста; 28 апреля – в 1563 году в Москве начала работать типография первопечатников Ивана Федорова и Петра Мстиславца; 28 апреля – день рождения кондиционера (в этот день в 1914 году в США был запатентован воздушный кондиционер); 29 апреля – Международный день танца; 29 апреля – День рождения застежки-«молнии» (в этот день в 1913 году в Америке шведский эмигрант Гидеон Сундбек запатентовал изобретение «zipper»); 29 апреля – в 1897 году английский физик Джозеф Томсон объявил об открытии им электрона; 30 апреля – Международный день джаза; 30 апреля – День пожарной охраны России; 30 апреля – Международный день свечника; 30 апреля – Вальпургиева ночь (языческий праздник, посвященный плодородию); 30 апреля – в 1945 году советские воины водрузили Знамя Победы над рейхстагом в Берлине; 1 мая – Праздник весны и труда; 1 мая – Бельтайн (кельтский праздник, приуроченный к выгону скота на летние пастбища); 1 мая – в 1840 году появились первые в мире почтовые марки; 1 мая – в 1990 году в Москве впервые прошла демонстрация оппозиции советской власти; 1 мая – день рождения Олега Желтовского, награжденного знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», на момент награждения президент ЗАО «Группа компаний «Номер один»; 2 мая – День астрономии; 2 мая – Всемирный день тунца; 2 мая – в 1902 году вышел первый в мире научно-фантастический фильм «Путешествие на Луну»; 2 мая – в 2014 году в Одессе противостояние между противниками и сторонниками Евромайдана закончилось гибелью десятков людей; 3 мая – Всемирный день свободы печати; 3 мая – Всемирный день Солнца; 3 мая – День кондитера; 3 мая – День рождения письменной ручки (в этот день в 1904 году американский изобретатель Джордж Паркер запатентовал свою первую письменную ручку); 3 мая – День рождения «спама». Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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