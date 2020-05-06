|Общество
|07.05.2020
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Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников
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Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.
4 мая – Международный день пожарных;
4 мая – День Звездных войн;
4 мая – в 1979 году Маргарет Тэтчер стала премьер-министром Великобритании, первой женщиной на этом посту;
5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов;
5 мая – Международный день акушерки;
5 мая – День водолаза в России;
5 мая – День шифровальщика в России;
5 мая – Всемирный день борьбы с астмой;
5 мая – День советской печати – в 1912 году вышел первый номер газеты «Правда»;
6 мая – День рождения авиационной пилотажной группы «Стрижи»;
6 мая – День святого Георгия Победоносца (правосл.);
6 мая – день рождения Владимира Дорофеева, и.о. первого заместителя губернатора Иркутской области;
7 мая – День радио и всех отраслей связи;
7 мая – День создания Вооруженных Сил РФ;
7 мая – День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России;
7 мая – в 1755 году состоялось торжественное открытие Московского университета, ныне МГУ;
7 мая – день рождения Александра Якубовского, депутата Госдумы;
8 мая – Всемирный День Красного Креста и Красного Полумесяца;
8 мая – День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России;
8 мая – День оперативного работника уголовно-исполнительной системы России;
8 мая – Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны;
8 мая – день рождения Валентины Вобликовой, и.о. заместителя председателя правительства Иркутской области;
8 мая – день рождения Светланы Свиркиной, и.о. министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;
8 мая – день рождения Игоря Бычкова, директора Иркутского филиала СО РАН, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью»;
8 мая – день рождения Павла Погодаева, почетного гражданина Иркутска;
9 мая – День Победы;
9 мая – День Европы;
9 мая – Всемирный день мигрирующих птиц;
9 мая – Всемирный день справедливой торговли;
9 мая – день рождения Магомеда Курбайлова, депутата ЗС Иркутской области;
9 мая – день рождения Галины Матула, награжденной знаком «За заслуги перед Иркутской областью»;
10 мая – День матери;
10 мая – день рождения Артема Лобкова, депутата ЗС Иркутской области;
10 мая – день рождения Александра Ведерникова, председателя ЗС Иркутской области;
10 мая – день рождения Гавриила Франтенко, почетного гражданина Иркутской области;
10 мая – день рождения Григория Шумского, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью».
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