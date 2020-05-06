Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.

Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.

4 мая – Международный день пожарных;

4 мая – День Звездных войн;

4 мая – в 1979 году Маргарет Тэтчер стала премьер-министром Великобритании, первой женщиной на этом посту;

5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов;

5 мая – Международный день акушерки;

5 мая – День водолаза в России;

5 мая – День шифровальщика в России;

5 мая – Всемирный день борьбы с астмой;

5 мая – День советской печати – в 1912 году вышел первый номер газеты «Правда»;

6 мая – День рождения авиационной пилотажной группы «Стрижи»;

6 мая – День святого Георгия Победоносца (правосл.);

6 мая – день рождения Владимира Дорофеева, и.о. первого заместителя губернатора Иркутской области;

7 мая – День радио и всех отраслей связи;

7 мая – День создания Вооруженных Сил РФ;

7 мая – День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России;

7 мая – в 1755 году состоялось торжественное открытие Московского университета, ныне МГУ;

7 мая – день рождения Александра Якубовского, депутата Госдумы;

8 мая – Всемирный День Красного Креста и Красного Полумесяца;

8 мая – День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России;

8 мая – День оперативного работника уголовно-исполнительной системы России;

8 мая – Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны;

8 мая – день рождения Валентины Вобликовой, и.о. заместителя председателя правительства Иркутской области;

8 мая – день рождения Светланы Свиркиной, и.о. министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

8 мая – день рождения Игоря Бычкова, директора Иркутского филиала СО РАН, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью»;

8 мая – день рождения Павла Погодаева, почетного гражданина Иркутска;

9 мая – День Победы;

9 мая – День Европы;

9 мая – Всемирный день мигрирующих птиц;

9 мая – Всемирный день справедливой торговли;

9 мая – день рождения Магомеда Курбайлова, депутата ЗС Иркутской области;

9 мая – день рождения Галины Матула, награжденной знаком «За заслуги перед Иркутской областью»;

10 мая – День матери;

10 мая – день рождения Артема Лобкова, депутата ЗС Иркутской области;

10 мая – день рождения Александра Ведерникова, председателя ЗС Иркутской области;

10 мая – день рождения Гавриила Франтенко, почетного гражданина Иркутской области;

10 мая – день рождения Григория Шумского, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью».