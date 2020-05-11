Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru. Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться. 11 мая – Национальный день, когда можно есть то, что хочется (праздник США); 11 мая – в 1927 году основана Американская академия киноискусств, учредившая премию «Оскар»; 12 мая – Всемирный день медицинской сестры; 12 мая – День экологического образования; 12 мая – день рождения Руслана Болотова, мэра Иркутска; 12 мая – день рождения Натальи Протопоповой, главного акушера-гинеколога Иркутской области, заслуженного врача РФ; 13 мая – день Черноморского флота; 13 мая – День охранно-конвойной службы МВД России (День конвоира); 13 мая – День рождения застежки-липучки (в 1958 году зарегистрирована торговая марка застежки-липучки Velcrо); 14 мая – День фрилансера в России; 14 мая – День рождения вазелина (в 1878 году название «вазелин» было запатентовано в США английским химиком Робертом Августом Чезбро как торговая марка и торговый знак); 15 мая – Международный День семей; 15 мая – Международный день климата; 15 мая – День лакоманьяка; 15 мая – Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести; 15 мая – День основания Российского общества Красного Креста (его устав утвержден в 1867 году Александром Вторым); 15 мая – в 1935 году состоялось открытие первой линии Московского метрополитена; 15 мая – день рождения Юрия Коренева, депутата думы Иркутска; 16 мая – День биографов; 16 мая – Международный день света; 16 мая – Международный день мирного сосуществования; 16 мая – День калмыцкого чая; 16 мая – в этот день в 1929 году в США состоялась первая церемония вручения «Оскаров»; 17 мая – Всемирный день электросвязи и информационного общества; 17 мая – Международный день борьбы с гомофобией; 17 мая – Всемирный день памяти жертв СПИДа; 17 мая – День рождения интернета (17 мая 1991 года официально утвердили стандарт для страниц Всемирной паутины WWW); 17 мая – день рождения Алексея Баловнева, мэра Братского района. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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