|Общество
|12.05.2020
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Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников
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Иркутская область, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.
11 мая – Национальный день, когда можно есть то, что хочется (праздник США);
11 мая – в 1927 году основана Американская академия киноискусств, учредившая премию «Оскар»;
12 мая – Всемирный день медицинской сестры;
12 мая – День экологического образования;
12 мая – день рождения Руслана Болотова, мэра Иркутска;
12 мая – день рождения Натальи Протопоповой, главного акушера-гинеколога Иркутской области, заслуженного врача РФ;
13 мая – день Черноморского флота;
13 мая – День охранно-конвойной службы МВД России (День конвоира);
13 мая – День рождения застежки-липучки (в 1958 году зарегистрирована торговая марка застежки-липучки Velcrо);
14 мая – День фрилансера в России;
14 мая – День рождения вазелина (в 1878 году название «вазелин» было запатентовано в США английским химиком Робертом Августом Чезбро как торговая марка и торговый знак);
15 мая – Международный День семей;
15 мая – Международный день климата;
15 мая – День лакоманьяка;
15 мая – Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести;
15 мая – День основания Российского общества Красного Креста (его устав утвержден в 1867 году Александром Вторым);
15 мая – в 1935 году состоялось открытие первой линии Московского метрополитена;
15 мая – день рождения Юрия Коренева, депутата думы Иркутска;
16 мая – День биографов;
16 мая – Международный день света;
16 мая – Международный день мирного сосуществования;
16 мая – День калмыцкого чая;
16 мая – в этот день в 1929 году в США состоялась первая церемония вручения «Оскаров»;
17 мая – Всемирный день электросвязи и информационного общества;
17 мая – Международный день борьбы с гомофобией;
17 мая – Всемирный день памяти жертв СПИДа;
17 мая – День рождения интернета (17 мая 1991 года официально утвердили стандарт для страниц Всемирной паутины WWW);
17 мая – день рождения Алексея Баловнева, мэра Братского района.
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