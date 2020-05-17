Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.

Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.

18 мая – Международный день музеев;

18 мая – День Балтийского флота ВМФ России;

18 мая – День Розовой Пантеры;

18 мая – день рождения Виктора Мантыкова, мэра Осинского района;

19 мая – Ночь Могущества и Предопределения Ляйлятуль-кадр (мусульм.);

19 мая – День пионерии (в 1922 году в СССР создана пионерская организация);

20 мая – Всемирный день пчел;

20 мая – Всемирный день метрологии (международный профессиональный праздник ученых, работающих в области точных измерений физических явлений);

20 мая – Всемирный день травматолога;

20 мая – День рождения джинсов (в этот день в 1873 году фирма «Levi Strauss & Co» получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах);

20 мая – день рождения Сергея Петрова, мэра Ангарского муниципального образования;

21 мая – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития;

21 мая – День Тихоокеанского флота ВМФ России;

21 мая – День полярника;

21 мая – День военного переводчика;

21 мая – День инвентаризатора (день работника БТИ);

21 мая – Вознесение Господне у западных христиан;

21 мая – День памяти Иоанна Богослова (покровителя авторов, редакторов и издателей) (православн.);

21 мая – день рождения Андрея Тыхеева, мэра Ольхонского района;

22 мая – Международный день биологического разнообразия;

22 мая – Всероссийский день бассейновой индустрии;

23 мая – Всемирный день черепахи;

24 мая – Европейский день парков;

24 мая – День кадровика;

24 мая – День славянской письменности и культуры – День святых Кирилла и Мефодия, проповедников христианства, создателей славянской письменности;

24 мая – Праздник разговения у мусульман – Ураза Байрам (Ид аль-фитр, Рамадан Байрам);

24 мая – в этот день в 1844 году телеграфом Морзе отправлена первая телеграмма из Вашингтона в Балтимор;

24 мая – день рождения Андрея Андреева, депутата ЗС Иркутской области.