Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru. Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться. 25 мая – Международный день пропавших детей (символом Дня является синяя незабудка); 25 мая – Всемирный день щитовидной железы; 25 мая – День полотенца; 25 мая – День филолога в РФ; 25 мая – День нерпенка (экологический праздник, отмечается в Иркутской области с 2003 года); 25 мая – день рождения Ольги Муравьевой, почетного гражданина Иркутска; 26 мая – День российского предпринимательства; 26 мая – День снежного барса на Алтае; 27 мая – День борьбы с рассеянным склерозом; 27 мая – Всероссийский день библиотек; 27 мая – День рождения скотча (27 мая 1930 года американец Ричард Дрю запатентовал свое изобретение – прозрачную клеющуюся ленту); 28 мая – День пограничника; 28 мая – День поминовения жертв землетрясения 1995 года на Сахалине (погибли 1841 человек и исчез поселок Нефтегорск); 28 мая – День оптимизатора Рунета (День SEO-оптимизатора); 28 мая – День брюнеток (неофициальный праздник всех темноволосых женщин); 28 мая – Вознесение Господне (правосл.); 28 мая – День рождения майонеза (по одной из версий, соус был создан во французском городе Маон в 1756 году, когда англичане оккупировали французские земли в ходе Семилетней войны); 28 мая – день рождения Сергея Ерощенко, экс-губернатора Иркутской области; 29 мая – Всемирный день здорового пищеварения; 29 мая – День военного автомобилиста Вооруженных сил России; 29 мая – День ветеранов таможенной службы России; 29 мая – Международный день миротворцев ООН; 29 мая – День сварщика в России; 29 мая – Шавуот (праздник дарования Торы, то есть нравственного закона, свободному еврейскому народу); 29 мая – День рождения эскалатора (29 мая 1900 года американская компания «Отис» зарегистрировала свою новую торговую марку «Эскалатор»); 30 мая – Всемирный день Тай-цзи и Цигун; 30 мая – День святой Жанны д’Арк (катол.); 31 мая – День химика; 31 мая – Всемирный день без табака; 31 мая – День российской адвокатуры; 31 мая – Всемирный день блондинок; 31 мая – Пятидесятница – День Святого Духа (катол.); 31 мая – День рождения велоспорта (31 мая 1868 года на аллеях парка парижского пригорода Сен-Клу была организована первая велогонка на 2000 метров). Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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