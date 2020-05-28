|Общественная жизнь в Иркутской области
|25.05.2020
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Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников
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Иркутская область, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.
25 мая – Международный день пропавших детей (символом Дня является синяя незабудка);
25 мая – Всемирный день щитовидной железы;
25 мая – День полотенца;
25 мая – День филолога в РФ;
25 мая – День нерпенка (экологический праздник, отмечается в Иркутской области с 2003 года);
25 мая – день рождения Ольги Муравьевой, почетного гражданина Иркутска;
26 мая – День российского предпринимательства;
26 мая – День снежного барса на Алтае;
27 мая – День борьбы с рассеянным склерозом;
27 мая – Всероссийский день библиотек;
27 мая – День рождения скотча (27 мая 1930 года американец Ричард Дрю запатентовал свое изобретение – прозрачную клеющуюся ленту);
28 мая – День пограничника;
28 мая – День поминовения жертв землетрясения 1995 года на Сахалине (погибли 1841 человек и исчез поселок Нефтегорск);
28 мая – День оптимизатора Рунета (День SEO-оптимизатора);
28 мая – День брюнеток (неофициальный праздник всех темноволосых женщин);
28 мая – Вознесение Господне (правосл.);
28 мая – День рождения майонеза (по одной из версий, соус был создан во французском городе Маон в 1756 году, когда англичане оккупировали французские земли в ходе Семилетней войны);
28 мая – день рождения Сергея Ерощенко, экс-губернатора Иркутской области;
29 мая – Всемирный день здорового пищеварения;
29 мая – День военного автомобилиста Вооруженных сил России;
29 мая – День ветеранов таможенной службы России;
29 мая – Международный день миротворцев ООН;
29 мая – День сварщика в России;
29 мая – Шавуот (праздник дарования Торы, то есть нравственного закона, свободному еврейскому народу);
29 мая – День рождения эскалатора (29 мая 1900 года американская компания «Отис» зарегистрировала свою новую торговую марку «Эскалатор»);
30 мая – Всемирный день Тай-цзи и Цигун;
30 мая – День святой Жанны д’Арк (катол.);
31 мая – День химика;
31 мая – Всемирный день без табака;
31 мая – День российской адвокатуры;
31 мая – Всемирный день блондинок;
31 мая – Пятидесятница – День Святого Духа (катол.);
31 мая – День рождения велоспорта (31 мая 1868 года на аллеях парка парижского пригорода Сен-Клу была организована первая велогонка на 2000 метров).