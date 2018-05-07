Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников

Иркутская область, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.

Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.

7 мая – День радио и всех отраслей связи;

7 мая – День создания Вооруженных Сил РФ;

7 мая – День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России;

7 мая – Евсей – Овсы отсей (народн.);

7 мая – в 1755 году состоялось торжественное открытие Московского университета, ныне МГУ;

7 мая – день рождения Александра Якубовского, депутата думы Иркутска шестого созыва;

8 мая – Всемирный День Красного Креста и Красного Полумесяца;

8 мая – День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России;

8 мая – День оперативного работника уголовно-исполнительной системы России;

8 мая – Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны;

8 мая – Марк Ключник (народн.);

8 мая – юбилей Валентины Вобликовой, заместителя председателя правительства Иркутской области;

8 мая – юбилей Светланы Свиркиной, министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;

8 мая – день рождения Игоря Бычкова, врио ректора ИГУ, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью»;

9 мая – День Победы;

9 мая – День Европы;

9 мая – день рождения Виктора Лифантьева, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью»;

9 мая – день рождения Галины Матула, награжденной знаком «За заслуги перед Иркутской областью»;

10 мая – Всемирный день мигрирующих птиц;

10 мая – Вознесение Господне у западных христиан;

10 мая – день рождения Артема Лобкова, депутата ЗС Иркутской области;

10 мая – юбилей Александра Величко, мэра Тайшетского района;

10 мая – юбилей Гавриила Франтенко, почетного гражданина Иркутской области;

10 мая – день рождения Григория Шумского, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью»;

11 мая – Березосок (народн.);

12 мая – Всемирный день справедливой торговли;

12 мая – Всемирный день мигрирующих птиц;

12 мая – Всемирный день медицинской сестры;

12 мая – День экологического образования;

12 мая – Девять целителей (народн.);

12 мая – день рождения Руслана Болотова, председателя правительства Иркутской области;

12 мая – день рождения Натальи Протопоповой, главного акушера-гинеколога Иркутской области, заслуженного врача РФ;

13 мая – день Черноморского флота;

13 мая – День охранно-конвойной службы МВД России (День конвоира);

13 мая – День Иерусалима;

13 мая – День матери;

13 мая – Яков Теплый (народн.).