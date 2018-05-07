|Общество
|07.05.2018
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Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников
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Иркутская область, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Сервис призван напоминать не только о национальных общегосударственных, религиозных и профессиональных праздниках, но и о днях рождения известных в Иркутской области персон – политиков, депутатов, чиновников областной и муниципальных администраций, почетных граждан, известных ученых и деятелей культуры, руководителей силовых структур. Список VIP-участников календаря будет расширяться.
7 мая – День радио и всех отраслей связи;
7 мая – День создания Вооруженных Сил РФ;
7 мая – День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России;
7 мая – Евсей – Овсы отсей (народн.);
7 мая – в 1755 году состоялось торжественное открытие Московского университета, ныне МГУ;
7 мая – день рождения Александра Якубовского, депутата думы Иркутска шестого созыва;
8 мая – Всемирный День Красного Креста и Красного Полумесяца;
8 мая – День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России;
8 мая – День оперативного работника уголовно-исполнительной системы России;
8 мая – Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны;
8 мая – Марк Ключник (народн.);
8 мая – юбилей Валентины Вобликовой, заместителя председателя правительства Иркутской области;
8 мая – юбилей Светланы Свиркиной, министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;
8 мая – день рождения Игоря Бычкова, врио ректора ИГУ, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью»;
9 мая – День Победы;
9 мая – День Европы;
9 мая – день рождения Виктора Лифантьева, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью»;
9 мая – день рождения Галины Матула, награжденной знаком «За заслуги перед Иркутской областью»;
10 мая – Всемирный день мигрирующих птиц;
10 мая – Вознесение Господне у западных христиан;
10 мая – день рождения Артема Лобкова, депутата ЗС Иркутской области;
10 мая – юбилей Александра Величко, мэра Тайшетского района;
10 мая – юбилей Гавриила Франтенко, почетного гражданина Иркутской области;
10 мая – день рождения Григория Шумского, награжденного знаком «За заслуги перед Иркутской областью»;
11 мая – Березосок (народн.);
12 мая – Всемирный день справедливой торговли;
12 мая – Всемирный день мигрирующих птиц;
12 мая – Всемирный день медицинской сестры;
12 мая – День экологического образования;
12 мая – Девять целителей (народн.);
12 мая – день рождения Руслана Болотова, председателя правительства Иркутской области;
12 мая – день рождения Натальи Протопоповой, главного акушера-гинеколога Иркутской области, заслуженного врача РФ;
13 мая – день Черноморского флота;
13 мая – День охранно-конвойной службы МВД России (День конвоира);
13 мая – День Иерусалима;
13 мая – День матери;
13 мая – Яков Теплый (народн.).
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