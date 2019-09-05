Tele2 приглашает иркутян в онлайн-парк на лекцию «Эволюция добрых дел»

Иркутск, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, приглашает жителей и гостей Иркутска на лекцию «Эволюция добрых дел – от волонтерства до социальных инвестиций». Мероприятие состоится в онлайн-парке Tele2 на острове Юность 6 сентября в 16.00, сообщает пресс-служба компании.

Евгения Телицына, исполнительный директор фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам», в рамках лектория онлайн-парка Tele2 выступит с темой «Эволюция добрых дел – от волонтерства до социальных инвестиций».

Спикер расскажет о новых мировых тенденциях в мире благотворительности. Евгения затронет и тему волонтерства, которая в последние годы стала популярной в нашей стране. Цель волонтерских организаций в абсолютном масштабе – изменить мир к лучшему: протянуть руку помощи пожилым людям, сиротам, помочь с реабилитацией детей-инвалидов, накормить бездомных животных, организовать экологическую акцию и многое другое. Для реализации большинства проектов необходимо финансирование. И это самый сложный вопрос, без решения которого реализовать проект практически невозможно.

Евгения Телицына, исполнительный директор фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам»:

– Для того, чтобы воплотить проект в жизнь, нужно чтобы идея оказалась близка и понятна многим людям. В этом случае появляется возможность увеличить команду единомышленников и привлечь инвестиции. Сегодня крупный бизнес становится социально ориентированным и готов оказывать спонсорскую помощь на добровольной основе. Существуют и другие варианты – когда волонтерская организация перерастает в благотворительный фонд, или же добровольческие группы становятся социальными предпринимателями. Участие в конкурсах и грантах, привлечение социально ориентированного бизнеса, инвестиций позволяют разработать инновационное решение проблемы и реализовать его.

Как правильно выстроить стратегию развития, привлечь инвестиции и гарантировать успех проекту? Об этом и не только Евгения Телицына расскажет 6 сентября в 16.00 на площадке онлайн-парка Tele2, расположенной у амфитеатра на острове Юность. Вход свободный.

Ознакомиться с расписанием всех мероприятий, проводимых в онлайн-парке оператора, можно найти на сайте Tele2 .