Tele2 приобрела для Иркутского реабилитационного центра медицинское оборудование

Иркутск, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 предоставила Иркутскому реабилитационному центру медицинское оборудование для детей и подростков с ограниченными возможностями на общую сумму 1,75 млн рублей.

Реабилитационное оборудование уже установлено в реабилитационном центре, сообщает пресс-служба альтернативного оператора мобильной связи. Проект был реализован в рамках долгосрочного соглашения Tele2 с правительством Иркутской области о социально-экономическом сотрудничестве. Уже более пяти лет мобильный оператор оказывает комплексную поддержку Иркутскому реабилитационному центру. За эти годы сумма оказанной помощи превысила 11 млн рублей.

В 2018 году Tele2 приобрела и передала центру интерактивный сенсорный логопедический комплекс и комплект «Речевой калейдоскоп», творческую мастерскую, лабораторию для развития тактильного восприятия и слуха, две импровизированных качели в и беговую дорожку.

В центр реабилитации оказывают комплексную поддержку семьям, в которых живут и воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря кропотливой работе специалистов реабилитационного центра более 85% детей адаптируются в современном обществе, находят себе применение и в последующем успешно устраивают свою жизнь.

Михаил Прахов, директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

«Каждый случай в этом центре – это чья-то совершенно уникальная история. Мы хотим, чтобы положительных примеров в этом центре становилось все больше и больше. Наша компания, в свою очередь, готова продолжать добрую традицию – поддерживать реабилитационный центр и помогать детям улучшить их качество жизни, сделать мир для них понятнее и добрее».

Татьяна Семейкина, директор ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»:

«Наш центр успешно решает вопросы реабилитации детей с ограниченными возможностями. Мы проводим достаточно эффективную адаптацию таких ребят. После наших курсов многие дети начинают с интересом воспринимать окружающий мир, наблюдается прогресс в лечении заболеваний: кто-то начинает ходить, другие – слышать и разговаривать. Для нашего центра новое оборудование необходимо, чтобы мы могли продолжать диагностические и реабилитационные мероприятия. Вместе мы помогаем сотням семей обрести надежду адаптировать ребенка и вернуть детям и их родителям радость жизни».