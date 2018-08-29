ТОП-5 самых популярных телемедицинских специальностей по версии Сбербанка

Москва, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - По количеству дистанционных медицинских консультаций с марта по август 2018 года лидируют терапевты (38%), на втором месте – педиатры (24%), далее урологи (9%), неврологи (7%) и эндокринологи (6%). Данные основаны на статистике обращений клиентов СК «Сбербанк страхование жизни», которые используют телемедицину как бесплатную дополнительную опцию, сообщает пресс-служба банка. – Комбинация страхования жизни и медицины – новая ниша на рынке. Мы идем по пути встраивания дополнительных медицинских сервисов в наши страховые продукты, чтобы повысить их ценность для клиентов и частоту использования. Дополнительными сервисами, такими как телемедицина, чек-апы или второе медицинское мнение, клиенты могут пользоваться независимо от того, наступил ли страховой случай. За счет включения сервиса телемедицины в наши полисы мы сможем оказывать медицинскую поддержку более чем 11 млн клиентам Сбербанка, приобретающим страхование жизни. Рассчитываем, что уже к концу 2018 года количество пользователей телемедициной среди клиентов банка увеличится до 4 млн человек, а к 2020 году вырастет еще на 50-60%, – говорит старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Управления благосостоянием» Александр Бондаренко. С марта 2018 года сервис телемедицины есть у более чем 1,5 млн клиентов Сбербанка, купивших страховые полисы «Сбербанк страхование жизни». Среди пользователей сервиса 72% мужчин и только 28% женщин: мужчины чаще предпочитают онлайн-обращения личным визитам к врачам из-за недостатка времени. – Телемедицина становится актуальным решением для всех – и для жителей крупных городов, которым сложно найти время для посещения врачей, и для жителей отдаленных регионов, где бывает непросто найти специалиста и оперативно записаться на прием. Мы начали с внедрения телемедицины в наш самый массовый продукт – кредитное страхование жизни. За полгода мы отметили спрос на консультации по самым разным направлениям: от обычного терапевта до узкоспециализированных врачей, например, диетолога и инфекциониста, – говорит директор по медицине СК «Сбербанк страхование жизни» Екатерина Коломенцева. По данным российской исследовательской компании Mar Consult, к платной медицинской помощи прибегают 68% россиян. Чаще всего граждане платят за за услуги стоматолога (49%) за анализы и диагностику (43%), а также за прием и консультации узких специалистов (8%). KPMG прогнозирует рост сектора платной медицины на 6% к 2019 году. Одним из его драйверов, помимо увеличения числа медицинских приемов, станет развитие телемедицинских услуг – дистанционного общения врача и пациента. Ожидается, что к 2022 году телемедициной будет охвачено примерно 20% населения России. СПРАВКА: ООО СК «Сбербанк страхование жизни» — дочерняя компания Сбербанка России. Специализируется на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни. Лидер российского рынка страхования жизни, входящий в первую тройку крупнейших компаний общего страхования России. Рейтинговый класс по шкале RAEX («Эксперт РА») — ruAAA.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

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