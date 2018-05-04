|Общество
|04.05.2018
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Торт с «живым» цветочным декором: тонкости создания кондитерских шедевров
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Российская Федерация, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Пышные коржи, пропитанные ароматным сиропом и сладким кремом, дополненные «живым» декором – традиционный выбор для создания свадебного торта. Поэтому специалисты предлагают объединить и те, и другие в оригинальный, стильный и запоминающийся шедевр. Он будет одновременно презентом и вкусным десертом.
Благодаря живым цветам можно полностью преобразить любое кондитерское изделие, придав ему ноток роскоши, индивидуальности и шарма. Реализовать такую идею можно в домашних условиях. Для этого необходимо владеть некоторыми тонкостями.
Как правильно выбирать цветы для торта?
Существует множество красивых и ярких растений. Но далеко не каждое из них можно применять при составлении подарочных композиций. Некоторые цветы токсичны, что делает их запрещенными в сочетании с едой. Сюда относятся:
Желательно хорошо выучить этот список. Он будет полезен не только при изготовлении цветочных десертов, но и при их покупке под заказ. Не все кондитеры знают о токсичности растений. Руководствуясь лишь ярким внешним видом, они подвергают опасности потребителей. Выбрать подходящие варианты поможет доставка цветов, где работают специалисты, знающие свойства каждого растения.
Декорировать торты и другие кондитерские шедевры можно:
Идеи использования цветов для украшения торта
Традиционно бутонами живых цветов украшаются свадебные торты. Декор выбирается в тон к бутоньерке и букету. Если кондитерское изделие покрыто белой мастикой или кремом, то для его оформления применяются кроваво-красные розы. Такие сочетания являются наиболее эффектным и выигрышным. Но можно использовать и другие идеи. Создавать их можно, не владея навыками и знаниями флориста, достаточно руководствоваться несколькими правилами:
Кроме живых цветов, для оформления сладких шедевров можно применять съедобные (кушать позволяется только лепестки). Для этого достаточно засахарить розу, хризантему, лаванду либо календулу.
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