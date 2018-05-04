Торты являются одними из востребованных кондитерских изделий

Российская Федерация, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В России и ряде государств СНГ каждый год 3 мая отмечают День кондитера. В современных условиях при наличии актуального оборудования в кондитерских цехах и изобилии разных ингредиентов мастера выпечки и сладостей достигают больших кулинарных высот. Например, торты на заказ в исполнении профессионалов иногда становятся настоящими произведениями искусства. Торты в основном являются завершающей стадией разных праздников и своим внешним видом и вкусом они могут сделать в заключение торжества просто ошеломляющий аккорд.

Торты на заказ мастера изготавливают на свадьбы, юбилеи, детские и корпоративные праздники, для торжественных приемов делегаций и т.д. Многие фирмы располагают достаточно внушительными, красиво и стильно выполненными каталогами своей продукции (напечатанными и «онлайн»), которые клиентам предлагается посмотреть, чтобы последние определились с необходимым изделием и сделали заказ.

Общей модной тенденцией для тортов (исключая изделия для детей) является присутствие минимализма, немногоцветья и в то же время отличной сочетаемости выбранных оттенков, умеренный и продуманный дизайн.

Торты с глазурью находятся на волне кондитерских трендов. Такие торты еще называют «зеркальными». Их мастера украшают фруктами, глазурованной росписью или кондитерским декором.

Модным течением в тортах является наличие «голых» или открытых коржей. В готовом изделии их по бокам просто ничем не маскируют. Торты с оголенными коржами часто украшаются живыми цветами или сезонными фруктами и ягодами.

Также актуальное веяние – торты, которые сверху снабжены маракунами (печенье из безе и миндаля), капкейками (кексы или пирожные) и т.д.

Большой популярностью пользуются тематические торты. Детская тематика может быть представлена оформлением изделия картинками или фигурками любимых мультяшек, игрушек и т.п. Профессионалы делают тематические заказы, связанные со своим ремеслом. Системные администраторы получают торты в виде или с изображением ноутбука, боксеры в виде или с изображением боксерских перчаток и т.д.

Очень модно в оформлении тортов пользоваться съедобными блестками, имитировать в изделии металлические предметы с помощью пищевого золота или серебра. Также в кондитерскую индустрию не так давно проникли и уже набрали большую популярность торты с красивой ажурной росписью.

Наряду с исполнением заказа в пределах установленного времени и оговоренных условий важно также осуществить аккуратную транспортировку торта. Для этого изделие помещается в подходящего размера коробку, которая может быть самой традиционной или же следовать стилевым и цветовым тенденциям своего содержимого. Торт устанавливается на подложку, а для скрепления частей торта кондитеры пользуются специальными шпажками. В транспорте изделие перевозится в руках сопровождающего, а если такового нет, то под коробку с тортами кладутся силиконовые коврики. Изделия также могут перевозиться в специальном холодильном оборудовании. В том месте, где перевозятся торты, стоит соблюдать определенный температурный режим, чтобы избежать таяния некоторых составляющих.