Торжественный прием губернатора в честь Нового года состоялся в Иркутске

Иркутская область, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском музыкальном театре имени Загурского прошел торжественный прием губернатора Иркутской области Сергея Левченко в честь Нового года.

Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Участие в ежегодном мероприятии приняли почетные граждане, представители религиозных, общественных организаций, работники образования, здравоохранения, агропромышленного комплекса, силовых ведомств, главы муниципалитетов, деятели науки и культуры, спортсмены, руководители предприятий региона, депутаты областного парламента, представители политических партий, СМИ.

– В эти последние предновогодние дни мы, как всегда, строим планы на будущее и, конечно, подводим итоги года уходящего. Мы многое успели сделать: открыли новые школы, детские сады, поликлиники, учреждения культуры и спорта, возвели новые дома и проложили дороги. Все, чего мы добились, – итог наших общих усилий. В основе этих достижений – ваше трудолюбие, энтузиазм и сила духа. В историю Приангарья 2018 год войдет как год формирования пятилетнего государственного плана развития Иркутской области, год 100-летия ВЛКСМ, год важных решений и плодотворной работы. Считаю, что в наступающем году очень важно вывести на новый уровень нашу работу по развитию экономики и социальной сферы, укреплению статуса Приангарья как опорного региона России, – сказал Сергей Левченко.

Глава региона подчеркнул, что уходящий год прошел под эгидой идеи волонтерства и добровольчества. В Иркутской области работают более 85 добровольческих организаций. Они на постоянной основе оказывают социальную и гуманитарную помощь людям, занимаются пропагандой здорового образа жизни и профилактикой социально опасных заболеваний. Деятельность многих организаций направлена на ликвидацию стихийных бедствий и лесных пожаров.

– Я хочу поблагодарить всех, кто работает на общественное благо на добровольной основе, кто всегда готов прийти на помощь людям, которые в этом остро нуждаются. Уверен, что добровольческое движение будет развиваться, расти. И накопленный положительный опыт будет востребован в последующие годы, – сказал губернатор.

Наступающий год был объявлен Годом театра. Губернатор отметил, что Иркутская область богата на театральные традиции и великие имена.

– Каким будет новый год – зависит от нас, от нашего желания работать. И какие бы личные планы мы ни строили, каждый знает, что результаты нашей ежедневной работы станут надежным фундаментом для дальнейшего развития региона. Уверен, что 2019 год будет полон ярких впечатлений и интересных событий, – сказал глава региона.

В заключение своего выступления Сергей Левченко поздравил всех с наступающим Новым годом.

– Я хочу пожелать вам успехов в том деле, которому вы служите. От души желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия и хорошего праздничного настроения, – обратился к собравшимся губернатор.