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18.06.2019

ТПП Восточной Сибири проводит первый областной интеллектуальный турнир «Труд – Знания – Безопасность»

Иркутск, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Областной интеллектуальный турнир «Труд – Знания – Безопасность» впервые пройдет в Иркутске по инициативе комитета по охране труда и промышленной безопасности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири.

Как сообщает пресс-служба организации со ссылкой на председателя комитета, гендиректора ООО «Восток-Сервис-Иркутск» Ольгу Васееву, цель турнира – возрождение живого интереса к теме безопасного труда среди работающего населения Иркутской области, вовлечение работников в процесс охраны труда и промышленной безопасности, недопущение, так называемого, «профессионального выгорания» в вопросах безопасности.

К участию в мероприятии допускаются представители организаций всех форм собственности и индивидуальные предприниматели, а также специалисты по охране труда, имеющие опыт работы и обратившиеся в оргкомитет турнира.

Турнир стартует 1 июля 2019 года и пройдет в несколько этапов. До 5 июля продлится предварительный этап турнира: желающим принять участие необходимо зарегистрироваться по ссылке и решить предложенные тестовые задания. Прошедшие отбор участники продолжат сражаться за призы турнира поэтапно:

  • 1 этап – квалификационный – пройдет в онлайн-режиме с 8 по 19 июля;
  • 2 этап – отборочный пройдет также в онлайн-режиме с 24 по 26 июля;
  • 3 этап – финальный – состоится очно в Иркутске 16 августа, в рамках проведения Байкальского международного форума партнеров.

Победители турнира получат призы в номинации «Специалист по охране труда» в сумме от 30 000 до 75 000 рублей. Награждение победителей и призеров состоится в дни празднования 45-летия Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири в августе этого года.

Более подробная информация о правилах проведения турнира размещена на главной странице официального сайта ТПП ВС.

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