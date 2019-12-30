Традиционный иркутский забег русских троек 2020 года под угрозой срыва, организаторы ищут спонсоров

Иркутск, 7.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Ледовый забег русских троек, который должен был пройти в Иркутске в 2020 году уже в третий раз, под угрозой срыва. Об этом сообщил у себя на странице в соцсетях автор идеи и организатор мероприятия, экопредприниматель Сергей Перевозников. Общественный деятель пишет, что проекту необходимо финансирование. Первый забег был организован на средства самого Сергея Перевозникова, активно помогал клуб «Байкальские стратегии», ко второму подключились администрация Иркутска и Дмитрий Бердников. Победителям соревнований стали вручать кубок мэра города. В 2020 году ледовый забег русских троек по плану был намечен на 20 февраля. – Но блатовать всех без бюджета, а потом изворачиваться, чтоб сделать, я не буду. Посещения, убеждения, попытки договориться с тотализатором (на это живут все ипподромы мира) не удались. Правда, я уже не активничал как обычно, товар лицом показал, результат есть, количество роста участников и зрителей по роликам видно, перспективы, что монетизации, что «медализации» есть, а краудфандинг в венчур это сейчас не ко мне, – отмечает в посте Сергей Перевозников. – Решение простое. В этом проекте я идеолог, организатор, лошадник, сибиряк, вкладчик энергии наконец, но больше не финансист ни в каком виде, ни спонсор, ни эмитент, ни фандрайзер. Если через неделю «с неба» бюджет не падает – в этом году забегов не будет. Предприниматель сообщает, что минимальная требуемая сумма – 700 тысяч рублей, которые пойдут на содержание ледовой трассы, электричество, ведущих мероприятия, рекламу и призовой фонд. Если вложить в забег 1,2 миллиона рублей, можно будет воплотить идею приятеля Сергея Перевозникова и задействовать 75 лошадей и посвятить мероприятие 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Если же проект наберет 1,5 миллиона, то география участников протянется от Читы до Красноярска. Сергей Перевозников отмечает, что забеги русских троек на льду могли бы стать визитной карточкой Иркутска и региона в целом. Тем более, что в областном центре есть все необходимое для проведения такого мероприятия. – Не хотелось бы, чтоб Кубок где пришёл, там и ушёл, но на всё божья воля, а умение вовремя сказать стоп – тоже сила, – пишет в заключении Сергей Перевозников. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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