Традиционный «Праздник осени» в Братске организовал алюминиевый завод

Братск, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Братский алюминиевый завод организовал традиционный «Праздник осени» в городе Братске. Его участники устроили овощную ярмарку, выставку плодоовощных культур и посоревновались в изготовлении поделок из овощей и букетов осенних цветов.

Себя показали, на других посмотрели, и весело встретили осень. Массовые и креативные проводы лета для металлургов – уже традиция, сообщает БСТ .

Демонстрация овощеводческих талантов проходила в форме соревнования между разными подразделениями промплощадки. В окружении овощей, фруктов и ягод – живое творчество.

Роман Лебедев, директор по персоналу БрАЗа ОК РУСАЛ: «Зимой можно проводить зимние виды спорта, летом – летние, а вот осенью мы своего рода тоже подводим итоги по осенним видам спорта, по сбору урожая. Я надеюсь, что в этом году мы превзойдем рекорды прошлых лет. Потому, что я видел, как ребята готовились, что они уже тут предварительно сделали. Ну, все классно, супер, настроение у всех отличное».

На несколько часов яхт-клуб БрАЗа превратился в ярмарку, где сотрудники промплощадки презентовали свои дачные достижения, а гости праздника отлично проводили время.

Здесь можно было увидеть самую большую тыкву весом почти 26 килограммов, кабачки гигантского объема и огурцы длиной почти полметра! Кроме того, металлурги устроили выставку поделок из овощей и букетов из осенних цветов.

Каждая команда должна была оформить праздничный тематический стол и презентовать себя на сцене. Победителем в номинации «щедрый стол» стала команда «РИК STAR» филиала компании «РУС-Инжиниринг».

А лучшая презентация – у сборной команды «Венецианский карнавал», в которую вошли сотрудники дирекции по персоналу и дирекции по экологии БрАЗа.