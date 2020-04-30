Третий в Иркутской области пост для проверки цифровых пропусков будет работать в Тулуне

Иркутская область, 04.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Третий в Иркутской области пост, где будут проверять цифровые пропуска, установят в Тулуне. Такое решение принято на заседании оперативного штаба по недопущению ввоза и распространения коронавирусной инфекции в Иркутской области.

По состоянию на утро 4 мая, в Иркутской области зарегистрировано 200 случаев коронавирусной инфекции. 132 человека госпитализированы в медучреждения региона, один – в больницу в Забайкальском крае. Выздоровели 62 пациента, пять человек скончались.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, 36% от общего числа заразившихся составляют люди, прибывшие в Иркутскую область из неблагополучных по ситуации с коронавирусом территорий, 22% – граждане, контактировавшие с прибывшими, 42% – результат местного распространения болезни.

Игорь Кобзев дал распоряжение учитывать эти данные Роспотребнадзора при принятии дополнительных мер по борьбе с короновирусом в регионе.

– Нам надо разработать план действий в случае ухудшения ситуации с привлечением резерва медицинских кадров, добровольцев и волонтеров. Предлагаю также привлекать дружинников для патрулирования улиц и для контроля за соблюдением режима самоизоляции, – заявил врио губернатора Иркутской области.

На заседании штаба обсудили вопрос необходимости создать еще один, третий, пост по проверке у автовладельцев, приезжающих в Иркутскую область из других регионов, специальных электронных пропусков. Дополнительный контрольный пункт начнет действовать с 5 мая на въезде в Тулун.

– Мы формируем новую контрольную точку. Первые два поста организованы на автомагистралях в районе населенных пунктов Тайшет и Слюдянка. Данные от инспекторов, которые работают на этих постах, должны поступать в муниципалитеты, чтобы муниципальные власти имели информацию о прибывших из других регионов гражданах, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Дополнительные меры ограничения, в соответствии с указом губернатора, будут действовать с 1 по 11 мая. Руководству торговых центров рекомендовано остановить торговлю на этот период. Проверки, организованные соответствующими службами, проходят ежедневно, сообщает пресс-служба губернатора.

– В результате рейдовых осмотров было обследовано 243 торговых центра, из них работали 78, не работали - 58, в 107 центрах работала часть торговых павильонов. Отмечу, что во многих центрах зафиксированы нарушения правил пожарной безопасности, – сообщил врио начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко.

Игорь Кобзев поручил организовать совещание с участием членов Торгово-промышленной палаты, прокуратуры, специалистов МЧС для решения вопросов, которые возникают у представителей бизнеса. Планируется также обсудить моменты, связанные с соблюдением техники противопожарной безопасности в торговых центрах.