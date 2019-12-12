Три дня на новогодние праздники назвали достаточным

Москва, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Новогодние каникулы в России продлятся восемь дней – с 1 по 8 января. Между тем, большинство россиян считают оптимальным трехдневный отдых, пишет « Афанасий бизнес ».

Такие результаты получил после опроса больше тысячи своих клиентов сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Почти половина респондентов (47,5%) считает, что после Нового года достаточно отдыхать три дня, 38,7% опрошенных хотели бы отдыхать от восьми до десяти дней, вообще не отдыхать готовы лишь 7,5%.

Напомним, ранее в России обсуждались планы сделать 31 декабря нерабочим днем. Пока выходной сделали лишь в нескольких регионах.