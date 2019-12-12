|Общество
|13.12.2019
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Три дня на новогодние праздники назвали достаточным
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Москва, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Новогодние каникулы в России продлятся восемь дней – с 1 по 8 января. Между тем, большинство россиян считают оптимальным трехдневный отдых, пишет «
Такие результаты получил после опроса больше тысячи своих клиентов сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.
Почти половина респондентов (47,5%) считает, что после Нового года достаточно отдыхать три дня, 38,7% опрошенных хотели бы отдыхать от восьми до десяти дней, вообще не отдыхать готовы лишь 7,5%.
Напомним, ранее в России обсуждались планы сделать 31 декабря нерабочим днем. Пока выходной сделали лишь в нескольких регионах.
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