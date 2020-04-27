Трое больных коронавирусом в Иркутской области находятся в тяжелом состоянии

Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Трое зараженных коронавирусной инфекцией в Иркутской области сегодня находятся в тяжелом состоянии. Об этом на заседании депутатского штаба при Законодательном собрании региона 28 апреля сообщила исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова. Она сообщила, что двое из этих больных сегодня находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Количество летальных исходов в регионе пока не изменилось – четыре человека. При этом количество людей, у которых в регионе официально выявлена коронавирусная инфекция, растет – сейчас это 104 человека или 4,3 на 100 тысяч населения. Случаи летального исхода составляют 3,9%. При этом в значительной степени сегодня инфекция распространяется в результате контактов внутри региона. Так, например, вирус выявлен у пожилой жительницы поселка Усть-Ордынский, «который ранее не был скомпрометирован», после ее госпитализации в хирургическое отделение и последовавшего развития пневмонии. При этом известно, что она не контактировала ни с кем, прибывшим из неблагополучных территорий. Также среди виновников распространения люди, указывающие некорректные данные при прибытии в регион. Так мэр Черемхово Вадим Семенов рассказал, что уроженец Кыргызстана, прибыв из Москвы в Черемхово, сообщил, что проживает один. Когда же по результатам анализов у него выявили инфекцию, оказалось, что он живет в семье из семи человек и еще с трем людьми постоянно контактирует. Вице-спикер Ольга Носенко выразила обеспокоенность имеющейся информацией, что и сейчас предприятия, вопреки запретам, нанимают трудовых мигрантов. Однако представитель Минэкономразвития региона заверил, что с крупнейшими предприятиями региона достигнуто соглашение о том, что перевахтовка будет отложена, по меньшей мере, до конца мая. Предполагается, что к этому времени определятся с местами размещения вахтовиков для 14-дневной изоляции и тестирования на коронавирус. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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