Трое врачей-добровольцев отправились в Усть-Кут, чтобы погасить вспышку коронавируса

Усть-Кут, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Трое врачей-добровольцев из Иркутска утром 15 мая вылетели на север области с целью предотвращения распространения COVID-19. Основная задача специалистов − локализовать возникший очаг инфекции у вахтовиков, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Руководителем группы медицинских работников назначен врач-анестезиолог, замглавврача по клинико-экспертной работе Иркутской станции СМП Михаил Козиев, также окажут организационно-методическую помощь Усть-Кутским медработникам врач-инфекционист Иркутского областного центра СПИД Виталий Нечаев и врач-эпидемиолог Иркутского областного центра СПИД Артур Сергеев.

По прибытии на место в течение двух недель доктора должны корректировать лечение и вести наблюдение за пациентами. Из Иркутска в Усть-Кут также будут доставлены лекарственные препараты, необходимые для лечения у пациентов коронавирусной инфекции.

Напомним, Усть-Кут оказался на втором месте в Иркутской области по количеству случаев заболевания. В городе, по данным на утро 15 мая, был выявлен 71 человек с коронавирусом, из них 69 являются вахтовиками. Все перемещения вахтовиков в Иркутской области приостановлены до особого распоряжения.На территории месторождений в Усть-Куте и Бодайбо ввели карантин. Сейчас в Усть-Куте работает оперативная группа, специалисты проверяют соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, организацию работы обсерваторов, маршрутизацию и иные вопросы.