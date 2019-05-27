Трое жителей Иркутской области подцепили клещевой энцефалит

Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала сезона активности клещей за медпомощью обратились больше 3,5 тысяч пациентов, пострадавших от укусов насекомых. Из них 842 – это дети. Лабораторно подтверждён диагноз клещевой энцефалит у трёх заболевших, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Сейчас общее число пострадавших, обратившихся к специалистам, на 14% ниже показателей прошлого года. Всего в лабораториях в 2019 году исследовали 2 тысячи 81 клеща, из них вирусом клещевого энцефалита были заражены 1,5%, боррелиозом – 15,3%, другими клещевыми инфекциями – 5%. На территории области продолжается проведение противоклещевых обработок. На сегодняшний день обработано 861,3 га – это территории детских образовательных учреждений, места массового пребывания населения, кладбища. Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает о мерах профилактики инфекций, передающихся клещами при выезде за город, в лес, на дачные участки, а также находясь в черте города: используйте акарицидные средства, носите защитную одежду, проводите само- и взаимоосмотры;

при перемещении в лесу следует держаться середины дороги, избегать зарослей прошлогодней травы, валежника;

осматривайте на наличие клещей домашних животных, которых берете с собой в лес;

все вещи и дикоросы (цветы, черемша и др.), с которыми вы пришли из леса, следует осмотреть на наличие клещей. В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию. Центры профилактики клещевых инфекций: Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций (Иркутск, ул. К. Маркса,3, телефон: 8 (3952) 333-445);

Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области (Иркутск, ул. Трилиссера, 51, телефон: 8 (3952) 22-01-15, режим работы с 9.00 до 17.00 часов, проводится лабораторное исследование клещей);

Лечебно-диагностический центр МАНО (Ангарск, 6А микрорайон, 12, телефон: 8 (3955) 51-86-26, 95-20-02);

Диагностический центр «Здоровье» (Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-т, 43, телефон: 8 (39543) 6-78-78);

Братская районная больница (Братск, ул. Курчатова, 2, телефон: 8 (3953) 216-004);

Усть-Илимская городская поликлиника №1 (Усть-Илимск, ул. Чайковского 7, телефон: 8 (39535) 7-07-07, 7-77-07). ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутская область

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