|Общество
|27.05.2019
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Трое жителей Иркутской области подцепили клещевой энцефалит
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Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала сезона активности клещей за медпомощью обратились больше 3,5 тысяч пациентов, пострадавших от укусов насекомых. Из них 842 – это дети. Лабораторно подтверждён диагноз клещевой энцефалит у трёх заболевших, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Сейчас общее число пострадавших, обратившихся к специалистам, на 14% ниже показателей прошлого года. Всего в лабораториях в 2019 году исследовали 2 тысячи 81 клеща, из них вирусом клещевого энцефалита были заражены 1,5%, боррелиозом – 15,3%, другими клещевыми инфекциями – 5%.
На территории области продолжается проведение противоклещевых обработок. На сегодняшний день обработано 861,3 га – это территории детских образовательных учреждений, места массового пребывания населения, кладбища.
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает о мерах профилактики инфекций, передающихся клещами при выезде за город, в лес, на дачные участки, а также находясь в черте города:
В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию. Центры профилактики клещевых инфекций: