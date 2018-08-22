Центральный рынок Иркутска изменил часы работы

Иркутск, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Руководство МУП «Центральный рынок» сообщает, что часы работы торговых площадей изменились – теперь рынок работает до 21.00.

Новые часы работы Центрального рынка: с 8.00 до 21.00 без обедов и выходных. Автопарковка у рынка также работает до 21.00.

Напомним, ранее рынок работал до 20.00.