Церемония вручения нагрудных знаков к Почетной грамоте состоялась в ЗС Приангарья

Иркутская область, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Нагрудные знаки к Почетной грамоте Законодательного собрания Иркутской области 17 августа вручил председатель регионального парламента Сергей Брилка еще 25 жителям области, которые в свое время были отмечены областным парламентом за выдающие заслуги в профессиональной и общественной деятельности.

Как сообщает пресс-служба ЗС, нагрудный знак и его лацканный вариант получили такие известные в области люди, как тренер-преподаватель по греко-римской борьбе Иркутской областной Школы высшего спортивного мастерства Александр Бриль, шеф-редактор группы спецпроектов филиала ВГТРК ГТРК «Иркутск» Надежда Кузнецова, врач-терапевт приемного отделения Иркутской городской клинической больницы №1 Марина Воробьева, главный врач Иркутская государственной областной детской клинической больницы Геннадий Гвак, председатель ревизионной комиссии Правобережной окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Ольга Галкина.

Сергей Брилка от имени депутатского корпуса Приангарья поблагодарил участников церемонии за вклад в развитие области.

– Все достижения нашего региона – это вклад каждого из вас, который с душой и высокопрофессионально выполняет свою работу на своем месте, – сказал спикер.

Напомним, Почетную грамоту Законодательного собрания учредили в Иркутской области в 2006 году. Ее получили более восьмисот жителей региона. Награда дает право на получение звания «Ветеран труда Иркутской области».