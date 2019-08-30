Тулунская горбольница получила два новых автомобиля скорой помощи

Тулун, 31.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Тулунская городская больница 30 августа получила два автомобиля скорой медицинской помощи класса «Б» от Фонда поддержки социальных инициатив "Вольное дело", сообщает на своей странице в Фейсбуке Минздрав Приангарья.

Торжественную церемонию передачи машин в ведение больницы открыл министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко. С приветственными и поздравительными словами выступили генеральный директор Фонда поддержки социальных инициатив "Вольное дело" Екатерина Никитина и мэр Тулунского Района Михаил Гильдебрант. Екатерина Никитина вручила ключи от новых АСМП главному врачу Тулунской городской больницы Елене Гусевской и заведующему отделением скорой медицинской помощи горбольницы Александру Назарову.

Согласно Приказу Минздрава России от 20.06.2013 N 388н, новые автомобили скорой помощи оснащены медицинскими наборами и укладками, аппаратом ИВЛ, дефибриллятором, ЭКГ, транспортным монитором, портативным пульсоксиметром, кислородным редуктором-ингалятором, аппаратом ингаляционного наркоза, экспресс-измерителем концентрации глюкозы в крови с набором тест-полосок, портативным компрессорным небулайзером, шприцевым дозатором, носилками, комплектом шин при переломах, щитом спинальным, запирающимся сейфом первого класса устойчивости и средствами радиосвязи с возможностью использования навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС И GPS.

Стоимость двух автомобилей составила около 6 млн. рублей. Машины предназначены для оказания скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, жителям Тулуна и Тулунской района.