Туристам запретили подъем на Мунку-Сардык со стороны Монголии до конца мая

Бурятия, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Туристам запретили подъем на Мунку-Сардык со стороны Монголии до 30 мая.

Об этом сообщает пограничное управление ФСБ по Бурятии со ссылкой на монгольских коллег. Для обеспечения безопасности министерством экологии и туризма Монголии с 15 апреля по 30 мая запрещено восхождение на гору одиночных туристов и организованных туристических групп.

«Восхождение на гору Мунку-Сардык со стороны озера Хубсугул с каждым годом приобретает большую популярность у российских туристов. Наибольшее число туристических выездов с данной целью приходится на майские праздники», - отметили в пресс-службе пограничного УФСБ.

В ведомстве сообщили, что всего в этом году поступило более 3,5 тысячи заявлений от жителей Бурятии и Иркутской области на восхождение на гору Мунку-Сардык с российской территории в период с апреля по май.

Напомним, для пересечения российско-монгольской границы, расположенной на вершине горы, туристам необходимо при себе иметь документы удостоверяющие личность, а также пропуск в пограничную зону. Его можно оформить с помощью портала государственных услуг или в Пограничном управлении. Для контроля безопасности туристов и оказания в случае необходимости своевременной квалифицированной помощи с 27 апреля по 9 мая в районе горы Мунку-Сардык будет организовано дежурство спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Месторасположение спасательных постов можно будет узнать по специальным баннерам.

Участники восхождения должны иметь специальное снаряжение – каску, «кошки», ледоруб и треккинговые ботинки. Перед восхождением нужно отработать технику передвижения в «кошках». Передвигаться нужно аккуратно, как при подъеме, так и на спуске. Не нужно спешить, почти 70% несчастных случаев происходит именно при спуске. Основное требование – это своевременная регистрация в поисково-спасательных подразделениях. На территории республики зарегистрироваться можно в БРПСС: в Улан-Удэ по телефону 8 (3012) 23-03-55 или в поселке Кырен Тункинского района по телефону 8 (30147) 41-153.