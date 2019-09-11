Туристический потенциал Приангарья представляют на форуме в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Представители Иркутской области принимают участие в форуме Saint Petersburg Travel Hab, который проходит с 11 по 12 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге на одной площадке с 23 сессией Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО). Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Ассамблея ЮНВТО – крупнейший в мире саммит в области туризма, объединяющий более 1,2 тысячи делегатов из 158 стран мира, – впервые проходит на территории Российской Федерации и призвана обсудить решение глобальных задач, стоящих перед туристической сферой.

На форуме Saint Petersburg Travel Hab предусмотрена насыщенная деловая программа с участием лидеров туристского сообщества и выставочная экспозиция, на которой будут представлены туристические возможности более 30 регионов России.

Иркутская область организует на форуме работу объединенного стенда региона. Туристический потенциал Приангарья презентуют агентство по туризму Иркутской области, информационно-туристская служба Иркутска и особая экономическая зона «Иркутск».

На стенде представлены новые туристские маршруты, разработанные региональным агентством по туризму совместно с турбизнесом и Байкальским банком Сбербанка России в рамках работы по развитию туризма в южном Прибайкалье: «Лёд Байкала», «Стихии Байкала», маршрут для детей и подростков «Открой Байкал» и др. Кроме того, будет проведена презентация туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала». Стенд Иркутской области уже осмотрела заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец.

Также представители региона примут участие в деловой программе форума, в рамках которой запланировано более десяти дискуссионных сессий и круглых столов по актуальным направлениям развития индустрии. Эксперты уделят особое внимание продвижению туристских возможностей страны, развитию медицинского и оздоровительного туризма, международному сотрудничеству в гуманитарной сфере, устойчивому развитию регионов в области туризма.

– Участие в форуме Saint Petersburg Travel Hab позволит укрепить опыт сотрудничества с российским и международным туристским сообществом, заявить о возможностях и перспективах региона в сфере туризма на международном уровне, – отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.