Туристов из Приангарья предупреждают: пневмония из Китая «перебралась» в Таиланд

Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На территории Таиланда 13 января зарегистрировали случай заболевания, вызванный новым коронавирусом, который классифицирован как завозной из Уханя (провинция Хубэй, КНР). Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области со ссылкой на Роспотребнадзор.

Жителям региона рекомендуют учитывать эту информацию при планировании зарубежных поездок.

Напомним, ранее сообщалось, что в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии: зарегистрировали 59 случаев заболевания, в том числе у 15 заболевших определен новый вид короновируса. Все пострадавшие изолированы. Заболевание протекает в легкой и средней степени тяжести, семь пациентов находятся в тяжелом состоянии, летальных исходов не зафиксировано.