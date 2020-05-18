Турсезон в Бурятии могут открыть уже в конце мая

Бурятия, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Туристский сезон в Бурятии будет открываться в несколько этапов, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции на территории региона. На первом этапе коллективные средства размещения откроются для жителей Бурятии. Это может произойти уже 29 мая, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, о конкретной дате 29 мая возможно говорить при благоприятной эпидемиологической и контролируемости ситуации с соблюдением всех норм санитарно-эпидемиологического режима для всех участников туристического рынка.

Глава республики дал ряд поручений. В том числе министерству здравоохранения и министерству туризма проработать вопрос о въезде граждан Иркутска и Читы на территорию Бурятии. Министерству туризма также поручено проработать совместно с бизнесом со страховыми компаниями возможность создания нового страхового продукта – страхования туриста на случай заболевания кого-либо из окружения с выплатой его расходов на период проживания в период карантина.

Отметим, в целях поддержки туристской отрасли правительство Бурятии разработало меры, направленные на оказание поддержки субъектам малого предпринимательства из республиканского бюджета. Это субсидии на финансовое обеспечение затрат по аренде помещений, используемых для оказания услуг туроператорами, субсидии на возмещение части затрат по оплате коммунальных услуг коллективным средствам размещения, а также гранты в форме субсидий в целях поддержки проектов развития сельского, экологического, социального туризма и проектов, направленных на продвижение туристского потенциала и повышение туристской привлекательности Республики Бурятия.

Также оказывается поддержка в рамках действующих механизмов возмещения части затрат за счет средств республиканского бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере туризма субсидий по 11 направлениям, установленным постановлением правительства Бурятии.