Твердость, честь и принципиальность: в Приангарье отметили 297-летие российской прокуратуры

Иркутская область, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Торжественное мероприятие, посвященное 297-летию прокуратуры России, прошло 11 января в Иркутском академическом драматическом театре имени Охлопкова.

С поздравлением к своим коллегам обратился прокурор Иркутской области Александр Воронин. Он отметил, что в Приангарье создана и успешно работает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура, сменилось руководство в областном ведомстве и в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

– Прокуратура играет важную роль в жизни государства. Она является одним из институтов, гарантирующих защиту прав и свобод человека и гражданина. Наша работа основывается на твердости, чести и принципиальности. У нас работают высококлассные юристы, подлинные профессионалы. Прокуратура Иркутской области – кузница кадров для прокуратуры России. Наши бывшие коллеги занимают достойные должности, – отметил Александр Воронин.

Он вручил коллегам нагрудные знаки «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации», знаки отличия, медали и классные чины. Высокими наградами также отметили ветеранов прокурорской работы. В торжественной обстановке восемь молодых специалистов приняли присягу.

С приветственным словом к работникам прокуратуры обратился губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Глава региона отметил, что работники ведомства «с честью осуществляют свою миссию, обеспечивая правовую стабильность». По его словам, Иркутская область – динамично развивающийся регион Сибири. Этому во многом способствует работа прокуратуры, которая борется с преступностью, коррупцией, защищает интересы жителей Приангарья. Также глава региона отметил, что Иркутская область – один из немногих регионов, где работают сразу три прокуратуры.

Сергей Левченко вручил приветственный адрес руководителю региональной прокуратуры, Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, а также Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Также он вручил Почетные грамоты губернатора Иркутской области и Благодарность губернатора Иркутской области.

Председатель Законодательного собрания Сергей Сокол отметил, что региональный парламент и прокуратура ведут тесное сотрудничество. Так, за время работы нового созыва ЗС уже принято четыре проекта законов, предложенных надзорным ведомством. Документы, в частности, касаются вопросов местного самоуправления и защиты Байкала. Сергей Сокол также вручил приветственные адреса руководителям трех прокуратур, работникам прокуратуры – Почетные грамоты Законодательного собрания.

Участников мероприятия приветствовал и мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

– Государево око всегда на переднем рубеже всех событий страны. Роль прокуратуры нельзя переоценить. У нас с вами очень много внутренних и внешних вызовов. Прокуратура – это осевая структура среди органов правопорядка, – отметил Дмитрий Бердников. Он вручил прокурорам Почетные грамоты и Благодарности мэра Иркутска.