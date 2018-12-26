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26.12.2018

У двух работниц секс-индустрии в Иркутске выявили ВИЧ во время экспресс-тестов

Иркутск, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске две секс-работницы узнали о своём ВИЧ-положительным статусе во время профилактической акции Центра СПИД. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Для обеих результат экспресс-анализа оказался настоящим шоком. На месте им оказали психологическую помощь и порекомендовали обратиться в Центр СПИД для более детальных обследований, постановки на учёт и начала лечения. В настоящее время обе женщины уже прошли точную диагностику и ждут своей очереди начала терапии.

В общей сложности об обстановке с ВИЧ-инфекцией, а также о том, как ей противостоять и что делать, если тест оказался положительным, удалось проинформировать более 3,4 тысяч человек из групп риска. Узнать свой ВИЧ-статус согласились 500 из них

Сейчас в Иркутской области с диагнозом ВИЧ-инфекция проживает около 29 тысяч человек. Усиливающиеся профилактические акции уже заметно повлияли на динамику заболеваемости и выявляемости вируса иммунодефицита среди населения. За 11 месяцев 2018 года новых случаев заболевания обнаружено на 7,9% меньше, чем в этот же период прошлого года. Снижение отмечается, несмотря на постоянно возрастающий охват тестированием.

Получить любую информацию о ВИЧ-инфекции и способах защиты от неё можно по телефону бесплатной горячей линии 8-800-350-22-99.

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