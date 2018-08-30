У иркутского МЧС появилась собака-спасатель

Иркутск, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В штате ГУ МЧС по Иркутской области появилась первая собака-спасатель. Сейчас для помощи людям подбирают ещё одного пса, сообщает пресс-служба ведомства.

Лабрадор-ретривер по кличке Ирэль родом из Ногинского питомника. Её характер полностью соответствует требованиям, ведь спасательная собака должна, в первую очередь, любить людей и ни в коем случае не напугать пострадавшего. Её «собачья» работа уже не раз пригодилась иркутским спасателям в поиске заблудившихся в лесу грибников и ягодников. Подобные случаи – не редкость для Прибайкалья.

– Соблаки помогают там, где человеческие способности уже бессильны. Мы готовим собаку и к техногенным авариям, к работе в сложных условиях чрезвычайной ситуации, когда необходимо в самый короткий срок найти человека и тем самым спасти ему жизнь. При этом ответственность за действия четвероногого коллеги берёт на себя кинолог, – рассказал начальник специализированной пожарно-спасательной части МЧС России по Иркутской области Виталий Буталов.

Елизавета Славина и Ирэль, фото пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области

Сейчас Ирэль проходит подготовку к аттестации в качестве спасателя. Этим занимается чемпион России по спортивно-прикладному собаководству Елизавета Славина – дочь основателей питомника К-9. Главный профессиональный экзамен, который предстоит собаке и кинологу, пройдет в начале октября в Хакассии. На аттестации собака-спасатель должна показывать высокие результаты в троеборье – послушание и ловкость, поиски человека в природной и техногенной среде.