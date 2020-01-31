У всех пассажиров, прилетающих из Китая в Иркутск, проверяют температуру и анализы

Иркутская область, 1.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты санитарно-карантинного контроля Роспотребнадзора на борту самолета провели термометрию всех пассажиров, прилетевших 1 февраля рейсом Санья-Иркутск из Китая.

Как сообщает пресс-служба губернатора, повышения температуры у них не выявлено. Сейчас в специальных помещениях аэропорта проводится обследование всех прибывших, анализы будут готовы через пять часов.

Эти меры принимаются в соответствии с планом межведомственных мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Иркутской области, который утвержден врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым. Проверять будут всех пассажиров, прибывших из Китая.

Также сейчас ведется работа межведомственной группы по координации деятельности органов и организаций, направленной на предотвращение заноса и распространения в регионе коронавирусной инфекции, проводятся противоэпидемические мероприятия. Медики Приангарья выработали алгоритм действий на случай выявления коронавирусной инфекции. Все пассажиры, прибывающие из Китая, находятся под наблюдением медработников.

Напомним, с 29 января областным Минздравом проводится мониторинг заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями и коронавирусной инфекцией.

Кроме того, 31 января под руководством исполняющей обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталии Ледяевой проведено совещание с руководителями аптечных и оптовых организаций Иркутской области, поставляющих в регион противовирусные лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты, с целью организации на территории региона несжимаемого запаса средств индивидуальной защиты и противовирусных препаратов.