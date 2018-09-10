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11.09.2018

У жителя Киренска экс-супруга выкрала сына и увезла его в Москву

Киренск, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Житель Киренска через судебных приставов вернул сына, которого выкрала мать ребёнка. Мальчика женщина увезла с собой в Москву, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

После того как супруги развелись, суд определил, что их общий ребёнок должен жить с отцом. Мать мальчика не смогла с этим смириться и увезла ребёнка от отца. Мужчина обратился в Киренский районный суд с иском о передаче сына ему. Суд заявление удовлетворил.

В Киренском районном отделе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав-исполнитель проводил разъяснительные беседы по телефону с женщиной о том, что необходимо вернуть ребёнка законному представителю. Это возымело свое действие спустя два месяца. Женщина привезла мальчика из Москвы в Киренск и передала ребенка отцу добровольно, рассказали в УФССП по Иркутской области.

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