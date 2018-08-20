Юбилей Академгородка отпраздновали в Иркутске

Иркутск, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Микрорайон Академгородок в Иркутске отпраздновал 55-летний юбилей. В честь этого события состоялось открытие Памятного знака Иркутским научным институтам СО РАН, установленного при поддержке мэра областного центра.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, скульптура представляет собой земной шар на 11-ти опорах, символизирующих научные институты. Глава города Дмитрий Бердников поздравил всех жителей микрорайона.

– Академгородок – уникальный район нашего города. Он является центром российской научной мысли здесь, на иркутской земле. И наша задача – создать для всех его жителей комфортные условия для жизни и работы. Именно поэтому мы активно благоустраиваем эту территорию, построили новую современную школу, ремонтируем дворы и скверы. Искренне поздравляю всех жителей, всех ученых с юбилеем Академгородка! – отметил Дмитрий Бердников.

В рамках празднования состоялось праздничное шествие с участием научных институтов, молодых ученых города, жителей Академгородка. Кроме того, в дендропарке Академгородка высадили 15 голубых елей. В ближайшее время будет также введена в эксплуатацию велосипедная дорожка вдоль улицы Лермонтова, а на стадионе школы №24 состоялся праздничный концерт.

Работников СО РАН и инициативных жителей микрорайона наградили Почетными грамотами и Благодарностями мэра города. Иркутян также поздравили ученые из Академгородков Улан-Удэ, Читы, Красноярска, Новосибирска и Томска.