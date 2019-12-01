Участники конференц-сессии «Иркутск студенческий» презентовали свои инициативы в рамках третьего городского молодежного форума

Иркутск, 30.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках третьего городского молодежного форума в научной библиотеке имени Распутина состоялась конференц-сессия «Иркутск студенческий». В мероприятии приняли участие студенты, представители молодежных объединений, Общественной палаты, мэрии, депутаты города. Всего около 100 человек, сообщает пресс-служба мэрии.

Участников поприветствовал мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

– Мы не просто с вами встречаемся, что называется, «поговорить о жизни», а действительно обсуждаем какие-то важные для вас и нас вопросы. Каждый раз подчеркиваю: у молодежи нет политики – у молодежи есть дела, которыми нужно заниматься. Вы – самая активная часть населения Иркутска, его движущая сила. Убежден, у вас есть огромное желание развивать родной Иркутск собственными силами. А возможностей реализовать себя в нашем городе предостаточно, – подчеркнул мэр.

Участники конференц-сессии представили 11 инициатив. Они касались организации работы общежитий, создания студенческих маршрутов общественного транспорта, новых арт-пространств рядом со студенческим кампусом, вопросов льготного проезда, проведения профориентационных мероприятий для школьников и студентов. Глава города поддержал инициативы молодежи и рассказал о том, какие направления активно развиваются для социальной поддержки молодежи в Иркутске.

Напомним, завтра 30 ноября в актовом зале ИРНИТУ будут подведены итоги третьего городского молодежного форума. Инициативы участников конференц-сессии пойдут в программу стратегии развития молодежной политики Иркутска до 2021 года.