Учебным заведениям Приангарья предлагают поучаствовать в экомарафоне «Пока сижу дома»

Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Присоединиться к трехнедельному марафону «Пока сижу дома» предлагает образовательным организациям Иркутской области благотворительный фонд «Подари планете жизнь». По информации организаторов, цель мероприятия – поддержка экологических инициатив педагогов и учащихся, сбор для переработки макулатуры и пластика, батареек – для утилизации. Сроки проведения – с 20 апреля по 12 мая 2020 года. Образовательным организациям нужно будет еженедельно – до 28 апреля, до 5 мая, до 12 мая включительно – публиковать в официальной группе учебного заведения в любой социальной сети отчеты учащихся о собранных дома макулатуре, пластике, батарейках (можно добавить иное вторсырье). После отмены режима самоизоляции предстоит организовать день сбора вторсырья на территории учебного заведения, затем отвезти все на переработку самостоятельно либо воспользоваться помощью БФ «Подари Планете Жизнь». Приветствуется участие в любом объеме. Отчеты участников экомарафона «Пока сижу дома» должны содержать: фотографии вторсырья, собранного за неделю (можно указать ссылку на фотоальбом, коллаж из фотографий и т.д);

сведения о количестве воспитанников, учащихся, студентов, вовлеченных в экомарафон;

обязательный хэштег с номером или названием учебного заведения (пример: #СМНшкола24);

любые из следующих хэштегов:#покасижудомаберегуприроду,

#минутадлябудущего, #экомарафонпокасижудома. Рекомендации по сортировке вторсырья доступны по ссылке . Участие в экомарафоне дает дополнительные баллы в региональном конкурсе «Скажи мусору НЕТ». Заведение с наибольшим процентом активных участников экомарафона получит дополнительные баллы в грантовом конкурсе «Знак экологической культуры» на поддержку экопроектов. Учебные заведения станут героями новостей региона и окажут поддержку экологической обстановке в период эпидемии. КООРДИНАТЫ: Для участия в экомарафоне «Пока сижу дома» необходимо подать заявку на областной конкурс «Скажи мусору НЕТ» по сдаче в переработку макулатуры и пластика, который действует до 31 мая 2020 года. Подробности: 8 (3952) 624-919. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: гражданские инициативы

иркутская область Тэги: View the discussion thread.