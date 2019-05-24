Ученые-химики и врачи-наркологи рассказали студентам иркутских ссузов о вреде наркотических средств

Иркутск, 26.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Антинаркотическая комиссия при администрации Иркутска организует и проводит комплекс мероприятий, целью которого являются популяризация здорового образа жизни, формирование культуры здоровья, развития социальной ответственности.

Так, проведены встречи со студентами средних специальных учебных организаций, сообщает пресс-служба мэрии. В них приняли участие молодые ученые-химики, представители Иркутской региональной общественной организации помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Свобода», врач-нарколог Иркутского психоневрологического диспансера и старший помощник прокуратуры города Иркутска. Темами для обсуждения стали: «Вся правда о наркотиках!» и «Модное убийство. О вреде курения кальянов и электронных сигарет». Состоялся открытый диалог с демонстрацией наглядного примера действия дыма на легкие курильщика.

– Важнейшей проблемой сегодняшнего дня являются так называемые социальные болезни подрастающего поколения. Курение, алкоголь, наркотики зачастую становятся спутниками молодежи. Администрация Иркутска принимает непосредственное участие в реализации антинаркотической политики, реализуя свои полномочия в этой сфере, – рассказала секретарь антинаркотической комиссии при администрации Иркутска Татьяна Матюшенко.