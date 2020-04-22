Ученые прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом в Иркутской области на середину мая

Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - По прогнозам ученых пик заболеваемости COVID-19 в Иркутской области придется на середину мая 2020 года. Об этом на профильном депутатском штабе при ЗС региона 22 апреля сообщила и.о. зампредседателя областного правительства Валентина Вобликова.

Она рассказала, что к расчетам были привлечены ученые Противочумного института Сибири и Дальнего Востока и кафедры эпидемиологии ИГМУ. Напомним, ранее сообщалось о том, что пик заболеваемости в регионе ожидается между майскими праздниками.

Вместе с тем показатели будут зависеть от того, какой в это время будет приток приезжающих. Известно, что 1 января выехали за пределы РФ и еще не вернулись обратно около 2 млн россиян. Среди них, отметила Валентина Вобликова, есть и жители Приангарья.

– К тому же сейчас возвращаются на родину те, кто долго жил до этого за границей. Наш регион это, возможно, коснется в меньшей степени, чем другие. Но в Иркутскую область в ближайшее время должен прибыть авиарейс из-за рубежа, – сказала она.

Валентина Вобликова добавила, что в постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой сейчас внесены изменения: сами субъекты РФ в зависимости от эпидемиологической ситуации могут определять, кого из прибывающих граждан помещать в обсерваторы, а кого отправлять на самоизоляцию.

– Похоже, что нам придется принимать такие решения и по прибывающим из других субъектов РФ. Наши соотечественники возвращаются, например, из Красноярска, Новосибирска и других территорий, где коронавирусом заразились достаточно много людей, – отметила Валентина Вобликова.

К 22 апреля в Иркутской области находятся девять граждан Казахстана и Кыргызстана, у которых выявлена коронавирусная инфекция. Они пребывают на изоляции в обсерваторах.