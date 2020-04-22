Ученые рассказали, как поддержать физическую форму в самоизоляции

Россия, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН, доктор медицинских наук Александр Суворов рассказал, как поддерживать форму в самоизоляции. Об этом пишут argumenti.ru .

Александр Суворов, который также является академиком Российской академии космонавтики имени Циолковского, заявил, что во время самоизоляции необходимо ежедневно делать упражнения в течение 45 минут.

Эксперт рассказал о понятии «мышечная радость» – после длительного занятия появляется внутреннее изменение гормонального статуса, вследствие чего организм испытывает внутреннее удовольствие. Именно поэтому занятия спортом должны стать обязательной частью дня любого человека.

Александр Суворов посоветовал делать любимые упражнения и призвал не забывать про тренировку гибкости. Специалист напомнил, что некоторые подручные средства способны выступать в качестве спортивного инвентаря, в частности, обычный эластичный бинт, при помощи которого можно тренировать руки и ноги. Кроме того, владельцам беговых дорожек и велотренажеров рекомендуется не игнорировать их и активно ими пользоваться.

Что касается группы риска, пенсионеров - то гимнастика для пожилых особенно важна, на это счет существует масса подходящих методик.