Учёные рекомендуют гулять не меньше 20-30 минут для снижения уровня стресса

Интернет, 9.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Американские учёные недавно провели ряд исследований и установили, какое время каждый день человек должен проводить на свежем воздухе вне дома, чтобы существенно снизить уровень стресса. Об этом сообщают « Аргументы недели ».

Специалисты из Мичиганского университета отметили, что оптимальная продолжительность прогулки на свежем воздухе должна составлять 20-30 минут.

Как сообщает журнал «Здоровье», этого времени хватает для того, что понизить в организме человека уровень кортизола – гормона стресса. Однако есть одно условие: гулять или сидеть на улице следует только в светлое время суток. Кроме того, рекомендуется не доставать в течение получаса смартфон и не отвлекаться на другие дела.