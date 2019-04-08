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09.04.2019

Учёные рекомендуют гулять не меньше 20-30 минут для снижения уровня стресса

Интернет, 9.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Американские учёные недавно провели ряд исследований и установили, какое время каждый день человек должен проводить на свежем воздухе вне дома, чтобы существенно снизить уровень стресса. Об этом сообщают «Аргументы недели».

Специалисты из Мичиганского университета отметили, что оптимальная продолжительность прогулки на свежем воздухе должна составлять 20-30 минут.

Как сообщает журнал «Здоровье», этого времени хватает для того, что понизить в организме человека уровень кортизола – гормона стресса. Однако есть одно условие: гулять или сидеть на улице следует только в светлое время суток. Кроме того, рекомендуется не доставать в течение получаса смартфон и не отвлекаться на другие дела.

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