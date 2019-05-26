УФССП: в Иркутской области злостные алиментщики молодеют

Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области средний возраст злостных алиментщиков становится моложе.

Об этом 27 мая журналистам рассказала начальник отдела организации исполнительного производства управления федеральной службы судебных приставов по Иркутской области Олеся Жукова.

По ее словам, если раньше средний возраст отцов, не помогавшим своим детям, составлял 40-44 года, то сейчас это «дети 90-х».

При этом растет количество задолжавших детям алименты матерей. В большинстве своем их отпрыски находятся в детдомах, а сами алиментщицы в розыске. Лишь в 1-2% случаев взыскателями алиментов с матерей являются отцы, с которыми живут дети.

Всего сейчас в розыск объявлено 1490 злостных алиментщиков. Всего в Иркутской около 30 тысяч детей не получают поддержки, по крайней мере, от одного из родителей.