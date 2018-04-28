УГМС: на Первое Мая на севере Приангарья обещают дождь и мокрый снег, на юге – без осадков

Иркутская область, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье, по прогнозу иркутского УГМС, 1 мая, в День весны и труда, ожидается разнообразная погода. На севере региона обещают дождь и мокрый снег, на юге без осадков.

В целом прогнозируется переменная облачность, ветер юго-восточный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура ночью -1,+4°, в пониженных формах рельефа до -5°, днем +17,+22°, местами +7,+12°, в западных районах при малооблачной погоде до +26°.