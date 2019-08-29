УГМС: особенно жарким и сухим минувшее лето выдалось на севере Иркутской области

Иркутская область, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Лето в этом году в наш регион пришло 20-21 мая – с учетом того, что за начало летнего периода берется момент, когда среднесуточная температура воздуха превышает +10° тепла.

Для большинства территорий регионов это обычные сроки, а в северные районы лето пришло на пять-семь дней раньше обычного, рассказала 30 августа заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.

Самый жаркий период лета характеризует переход среднесуточной температуры воздуха через +15°. В 2019 году это произошло рано – 6-7 июня, что на одну-две недели раньше обычных сроков. Прошедшие июнь и июль были теплые, среднемесячные температуры превысили норму на 1-5°. Днем в эти месяцы столбик термометра нередко достигал отметки +28°, +30°, отдельные дни – +32°, +37°. Особенно высокие значения – +34°, +37° – отмечались на сервере области. В августе преобладала неустойчивая погода. В первой декаде было тепло и мало осадков, особенно – на севере региона, на отдельных территориях там дождей не было вообще. Вторая декада была прохладная, с дождями. В целом температурный фон августа на территории Иркутской области оказался близким к норме.