УГМС: такие паводки, как этим летом в Иркутской области, бывают раз в 1000 лет

Иркутская область, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Во время паводков в конце июня в Иркутской области уровень воды в некоторых реках Ангарского бассейна превышал критические отметки в 1,5-4 раза. Уровень их превышения составил от 365 до 913 см.

Как рассказала 30 августа заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова, больше всего критические показатели были превышены на реке Ия в Тулунском районе – там за 2,5 дня выпало 370% месячной нормы осадков. Такое здесь случается раз в 1000 лет. Это и привело катастрофическим наводнениям.

Во время второй волны паводка в конце июля, помимо Тулунского района, значительно пострадал Слюдянский район. При этом Юлия Янькова отметила, что случаев двух таких волн наводнения в одном месте, как в этом году в Тулуне, в истории не было зафиксировано ни разу.