Уличная мебель: ухаживаем правильно

Российская Федерация, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Выбор уличной мебели огромен - пластиковая, деревянная, ротанговая, металлическая, комбинированная, но вся она требует особого ухода, постоянно находясь под действием внешней среды, повышенных температур и влажности. Удачно подобранная уличная мебель подарит приятный и комфортный отдых, а правильный уход - продлит срок ее службы.

Отметим, что элитную итальянскую уличную мебель в различных стилях (барокко, классический, модерн, арт-деко) можно найти на сайте: https://www.italianskaia-mebel.ru/ulichnaya-mebel.htm.

Давно полюбившаяся дачникам пластиковая мебель наиболее удобна в эксплуатации и проста в уходе. Достаточно периодически протирать ее влажной мягкой тряпкой или губкой, а при появлении царапин или трещин использовать более грубую ткань с жидким моющим средством.

Достаточно часто отдыхающие выбирают легкую изящную мебель из ротанга. С помощью мягкой щетки или пылесоса проводится сухая чистка. При необходимости мебель обрабатывают раствором нашатырного спирта, неконцентрированным раствором соли или уксуса. Мебельный воск используют при появлении трещин. Послойное покрытие олифой и защитным лаком не только улучшит внешний вид, но и повысит качество ротанговой мебели.

Остается популярной деревянная мебель, создающая спокойную, уютную атмосферу. Удобнее всего покрасить деревянную мебель или покрыть лаком в несколько слоев. Чистят ее жесткой щеткой, затем протирают влажной тряпкой, смоченной в специальном чистящем растворе. При необходимости поверхность шлифуют и покрывают морилкой или жидким мебельным воском.

Металлическая мебель - современный и надежный вариант для улицы или дачного участка. Такая мебель добротна и не особенно прихотлива в уходе. Чистоту и сохранность такой мебели обеспечит периодическое мытье мягкой большой губкой с любым моющим средством (мылом, стиральным порошком, жидкостью для мытья посуды). Для чистки также используют автомобильный воск. Металлическая мебель прослужит дольше, если ее поверхность обработать антикоррозийным составом или покрыть специальной порошковой краской.

Благодаря аккуратному, бережному отношению и правильному уходу уличная мебель будет радовать вас каждый сезон.