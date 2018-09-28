Уличные музыканты 30 сентября сыграют в Иркутске на Иерусалимской лестнице

Иркутск, 29.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 сентября с 16:00 до 18.00 пройдет «Фестиваль уличных музыкантов на Иерусалимской лестнице».

– Мероприятие станет праздничным завершением общественной акции «Фасадник», ведь уличные музыканты – украшение любого города, – говорят организаторы.

Напомним, акция проводится для восстановления эстетики города и сохранения его исторической части. Инициатором в 2017 году выступила организация «Иркутские кварталы» при поддержке администрации Иркутска. В настоящее время в рамках проекта «Иркутские кварталы» работы завершены, и акция продолжила свое существование, как общегородская инициатива.

За год в рамках акции фасады и заборы 56 домов окрасили более 600 человек и 25 организаций-партнеров. Участниками Фасадника являются волонтеры, предприниматели, общественные деятели, управленцы предприятий и организаций разных форм собственности: частных, некоммерческих, государственных.

Принять участие в акции может любой желающий, как в качестве непосредственного исполнителя, так и в качестве партнера, предоставляющего информационную, материально-техническую и финансовую поддержку. На завершающий фестиваль вход свободный.