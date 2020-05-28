«Улицу стрит-фуда» хотят обустроить в Иркутске

Иркутск, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Вице-спикер думы Иркутска Виталий Матвийчук предложил сделать пешеходную улицу Урицкого «улицей стрит-фуда». Об этом он заявил на депутатских слушаниях 27 мая.

– Там вокруг много кафе, можно было бы предложить им выставить на улицу столики. Возможно, удалось бы сделать место, куда вечером можно было бы прийти, чтобы и поесть, и прогуляться. Это привлекло бы туристов, центр города бы ожил, тем более эта улица полностью нежилая, – сказал Виталий Матвийчук.

Директор АНО «Иркутские кварталы» Сергей Маяренков предложение депутата оценил.

– Классная идея. Мы планируем сделать такое, но не на улице Урицкого, а на улице Софьи Перовской, ее ширина это позволяет, – отметил он.

СПРАВКА:

Street food – уличная еда, блюда, которые готовят в палатках на улице, зачастую непосредственно при покупателе.