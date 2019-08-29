|Общество
|30.08.2019
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Умер актёр Александр Числов
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Интернет, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Москве умер актёр Александр Числов. Артисту было 54 года,
Дата и место прощания и похорон с Числовым будут названы позднее. О смерти актера журналистам рассказал бывший возлюбленный актрисы Ирины Цывиной Денис Сердюков, сообщает Telegram-канал Mash.
СМИ пишут, что из-за ухудшения состояния здоровья Числова госпитализировали 16 августа. По предварительной информации, он скончался после обострения пневмонии.
Александр Числов сыграл в более чем 150 фильмах. Он исполнил роли в сериалах Глухарь», «Не родись красивой», «Дальнобойщики», фильмах «Сто дней до приказа», «Курочка Ряба», «Человек из будущего».
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