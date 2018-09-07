Умер известный иркутский поэт Игорь Дронов

Иркутск, 8.09.18 (ИА "Телеинформ"), - В пятницу, 7 сентября, не стало известного иркутского поэта, организатора Международного фестиваля поэзии на Байкале Игоря Дронова.

Об его смерти сообщил президент фонда «Байкальский культурный слой» Андрей Сизых на своей странице в Facebook .

Вдова Игоря Дронова Анна Асеева на своей странице в соцсети написала: «Вы уже знаете. Игорь Дронов умер вчера. Как мы с Ванькой дальше будем, я не знаю. Спасибо всем, кто написал, позвонил. Я была уверена, что это он меня похоронит, но вышло наоборот».

Она также просит о помощи с организацией похорон.

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