|Общество
|08.09.2018
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Умер известный иркутский поэт Игорь Дронов
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Иркутск, 8.09.18 (ИА "Телеинформ"), - В пятницу, 7 сентября, не стало известного иркутского поэта, организатора Международного фестиваля поэзии на Байкале Игоря Дронова.
Об его смерти сообщил президент фонда «Байкальский культурный слой» Андрей Сизых на своей
Вдова Игоря Дронова Анна Асеева на своей
Она также просит о помощи с организацией похорон.
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