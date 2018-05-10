Юные иркутяне поздравили клиентов Сбербанка с Днем Победы

Иркутск, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Накануне Дня Победы в нескольких офисах Сбербанка в Иркутске клиентов с наступающим праздником поздравляли дети сотрудников. Всем посетителям ребята с теплыми пожеланиями вручали Георгиевскую ленточку. – Очень приятно получить Георгиевскую ленту именно от ребенка, тем более, когда видишь, что он вручает ее тебе осознанно, с пониманием смысла этого символа, – отметил один из посетителей офиса Сбербанка по ул. Ербанова Иннокентий Иванович. – Подобные акции нужны и нам взрослым, но еще большую ценность они имеют для детей. Мальчишки и девчонки, которые участвует в таких мероприятиях, я уверен, будут с уважением сохранять память о великом подвиге нашего народа. Как сообщает пресс-служба Сбербанка, акция прошла также и в ряде офисов Читы, Улан-Удэ и Якутска. Всего клиентам финансовой организации было вручено несколько сотен лент. СПРАВКА: ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, республики Бурятии, республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru . ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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