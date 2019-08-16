Юные музыканты и художники из затопленных территорий Иркутской области по приглашению ВГИК посетили Москву

Иркутская область, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Юные музыканты и художники из затопленных территорий Иркутской области по приглашению Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова посетили Москву.

Об этом сообщила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич, пишет пресс-служба губернатора.

В составе группы 15 детей в возрасте от 12 до 16 лет. Все они из Нижнеудинского района, занимаются в художественных и музыкальных школах. Во время визита в Москву юные таланты побывали в музеях Московского Кремля, Третьяковской галерее, музее музыкальных инструментов им Гнесиных, в Московской консерватории. Педагоги Всероссийского государственного института кинематографии провели для них мастер-классы по живописи и сценической речи. На студии «Союзмультфильм» дети создали свою анимационную историю. Во время обзорной экскурсии по Москве они посетили Останкинскую телебашню, также побывали в Московском аквариуме, где живет более 12 тысяч морских и пресноводных обитателей.

– Инициатором и организатором поездки стал Всероссийский государственный институт кинематографии, за что мы очень им благодарны. Наши дети смогли посетить объекты, которые видели только на картинках в учебниках. Для юных художников особенно важно увидеть произведения великих мастеров живописи, для юных музыкантов – побывать в консерватории и узнать, что музыка может стать их профессией, – сказала Ольга Стасюлевич.

Дети выехали в Москву 7 августа, 16 августа прилетели в Иркутск. Здесь для них тоже приготовлена интересная программа. Так как все участники группы являются учениками средних и старших классов и уже думают о выборе профессии, они посетят областные творческие учебные заведения: музыкальный колледж имени Шопена, художественное училище имени Копылова и Иркутское театральное училище. Вечером 16 августа поездом дети отправятся домой.